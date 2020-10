Strengere coronamaatregelen op komst

Dat heeft viceminister-president Bart Somers (Open Vld) dinsdag verklaard in De Ochtend op Radio 1. Een duidelijke periode afbakenen moet de mensen perspectief bieden en dus ook mobiliseren voor de strengere regels.

Strenge maatregelen

De Vlaamse regering vergadert dinsdag om 09.00 uur met de gouverneurs over scherpere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Om 18.00 uur komt de Vlaamse regering opnieuw bijeen om de knopen door te hakken. Hoe sneller die nieuwe voorschriften kunnen ingaan, hoe beter, aldus minister Somers. Volgens hem komt de periode waarbinnen de maatregelen zouden gelden, neer op de verlengde herfstvakantie. Eerder namen ook de Waalse en Brusselse regering extra maatregelen. Somers geeft aan dat in elk federaal land de deelentiteiten zelf beslissingen kunnen nemen, maar dat het beter is dat de maatregelen zo homogeen, eenvoudig en eenduidig zouden zijn. "We moeten ervoor zorgen dat iedereen goed begrijpt wat de regels zijn, met als doel het aantal sociale contacten terug te dringen", aldus Somers.

Overleg met burgemeesters

Gisteren hebben de Vlaamse gouverneurs vergaderd met alle burgemeesters. Zeker in West-Vlaanderen zijn die het erover eens dat er strengere maatregelen moeten komen. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé besliste al om kerstmarkten, wintermarkten en ijspistes te verbieden tot en met 3 januari (ipv. 19 november).

Mogelijke maatregelen

Wat ligt er vandaag allemaal op tafel? Dat zal nog moeten blijken. Maar de kans bestaat dat er een strengere avondklok komt van 22u 's avonds tot 6u 's morgens. Verder staan ook cultuurevenementen ter discussie, net als indoorsporten. Fitnessen en zwemmen zal dus mogelijk een tijdje niet meer kunnen. In de loop van de dag komt daarover meer duidelijkheid.

