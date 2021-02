Strengere controles aan Franse grens na uitbraak Duinkerke

Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé. De controles komen er omdat in Duinkerke een zware uitbraak van de Britse variant van het coronavirus bezig is. Ziekenhuizen worden er overspoeld. De extra politiemensen zullen ook inzetten op controles op transmigranten. In Duinkerke woedt de Britse variant hevig. De vrees dat de variant via grensverkeer voor uitbraken in ons land zorgt, is groot. "De situatie in Duinkerke is ernstig. Mensen moeten er overgebracht worden naar andere ziekenhuizen omdat alles vol ligt", zegt gouverneur Decaluwé. Daarom heeft de gouverneur extra politiemensen gevraagd van zowel de lokale als federale politie om grenscontroles uit te voeren op niet-essentiële reizen. Ook aan de andere kant van de grens controleert de Franse politie streng.

Transmigranten

Voorts zal de Belgische politie ook controleren op transmigranten omdat ook die een risico vormen op verspreiding van de variant. "Een situatie zoals in Duinkerke moeten we hier absoluut vermijden", aldus Decaluwé.

Lees ook: