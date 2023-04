Op weg naar huis na een avondje stappen viel de jongeman op 18 september 2021 op de E17 in slaap achter het stuur. Hij reed tegen een betonblok en belandde in de struiken. De passagier vooraan in de wagen was op slag dood. De bestuurder van 19 had geen rijbewijs en pleegde vluchtmisdrijf. Hij meldde zich de volgende dag bij de politie.

BEKIJK OOK: