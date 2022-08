Strenge snelheidscontroles in werfzones bij grote wegenwerken

In onze provincie starten vanaf maandag enkele grote wegenwerken die voor verkeershinder kunnen zorgen. Bovendien zijn er strenge controles tegen snelheidsovertreders in de werfzones.

Op de E403 Kortrijk-Brugge wordt het wegdek vernieuwd tussen Moorsele en Roeselare.

"De weg was in zeer slechte staat, en in plaats van kleine herstellingswerken uit te voeren, bijna wekelijks, zal men het wegdek volledig vernieuwen", zegt Dirk Vanhuysse van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen.

Strenge snelheidscontroles

Volgende week maakt de aannemer ook de middenberm open op twee plaatsen, een week later moet alle verkeer op één kant.

"Dat zal blijven kunnen maar over twee versmalde rijstroken, met een snelheidsbeperking tot 70 per uur, waar heel streng zal op gehandhaafd worden. Dat zal gehandhaafd worden via de mobiele flitscamera en er is ook een aanvraag ingediend om mobiele trajectcontrole te installeren", zegt Dirk Vanhuysse.

(lees verder onder de foto)

Trompetaansluiting in Kortrijk

In Kortrijk wordt een nieuwe verkeerswisselaar aangelegd op de R8 in aansluiting met de A19. De werken aan de zogenoemde trompetaansluiting beginnen maandag ook. Dit moet een volwaardige verkeerswisselaar worden, zonder lichten. Het verkeer op de R8 zelf kan na dit weekend gewoon blijven doorrijden.

"De aansluiting van de A19 met de binnenring R8 wordt wel afgesloten", zegt Dirk Vanhuysse.

"Het verkeer van Ieper naar Kortrijk en omgekeerd zal moeten omrijden via de E403 en dan ook de E17, op het op- en afrittencomplex van Aalbeke."

De werken duren alles samen tot halfweg 2024.

Heraanleg N8 in Veurne

En nog maandag begint ook de heraanleg van de N8 in Veurne.