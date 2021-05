Strenge regels voor jongerenterras in Tielt

In Tielt komen er strengere regels voor het overdekt terras van drie jongerencafés op de Markt. Dat heeft het stadsbestuur beslist tijdens een evaluatie na de problemen van vorig weekend.

De zijpanelen moeten altijd open blijven, er is een maximumcapaciteit voor het terras en er is slechts één toegang zodat het aantal aanwezigen kan worden gecontroleerd door een externe verantwoordelijke. Bovendien is muziek voorlopig niet meer toegelaten.

Vorig weekend werd het terras overspoeld door jongeren en was er onvoldoende ventilatie.

