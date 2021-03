Strenge politiecontroles op publiek bij wielerwedstrijden

Er komen strengere politiecontroles langs het parcours van wielerwedstrijden, om een mensenmassa langs de weg tegen te gaan. Dat is beslist op een overleg tussen de provinciegouverneur, burgemeesters en de politie.

Tijdens de doortocht van de wielerklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne zondag in Kortrijk, stond veel te veel volk langs het parcours. En dat kan niet meer, zegt de gouverneur. Hij raadt iedereen aan om de koers op tv te volgen.

Zondag grote test

Tijdens de passage van Kuurne-Brussel-Kuurne door Kortrijk stond te veel volk langs het parcours. Provinciegouverneur CarDecaluwé nam toen zelfs het woord 'samenscholing' in de mond. En laat net die samenscholingen nu net verboden zijn in coronatijden. Er komen strengere controles en handhaving op het parcours, dat is vanmiddag beslist op een overleg met burgemeesters en politie.

Gouverneur Carl Decaluwé: "Er wordt de komende weken nogal wat afgekoerst op de West-Vlaamse wegen, met ondermeer Gent-Wevegem, de E3 Classic maar ook tussen Bredene en Koksijde en van Brugge naar De Panne. Een eerste test volgt nu zondag al in Roeselare, met de 10de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Hier willen ze koste wat het kost een volkstoeloop vermijden."

Waarschuwingen vanuit pilootwagens

"We gaan 200 affiches hangen op het parcours", zegt Rino Vandromme, organisator Grote Prijs Jean-Pierre Monseré.

"Overal, in het begin en einde van de straten zodat de mensen verwittigd zijn. Ook de verplichting om een mondmasker te dragen. We gaan ook onze pilootwagens met rode vlag de opdracht geven om uit te kijken om mensen naast het parcours beleefd te vragen om weg te gaan, omdat ze strafbaar zijn".

De Grote Prijs Jean-Pierre Monseré van zondag start aan De Vossenberg in Hooglede en telt 10 gesloten plaatselijke ronden in Roeselare. Dat moet 'crowd-control' ook iets makkelijker maken.

