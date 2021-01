Strenge lockdown in De Vleugels

De uitbraak situeert zich in twee leefgroepen waar mensen met een beperking verblijven. Sinds zondag al zijn die groepen helemaal op slot. Er kan geen bezoek komen en de bewoners mogen niet naar huis. Frank De Smet van De Vleugels: 'De situatie is nu wel beheersbaar. Natuurlijk is het uitvallen van heel wat personeel wel een probleem voor de werking in die leefgroepen. Gelukkig kunnen we rekenen op vrijwilligers binnen De Vleugels die komen ondersteunen. Zo kunnen we de zorg binnen de leefgroepen garanderen.'

Sinds vorig weekend is er een lockdown. Dagbestedingen zijn er niet voor de bewoners. Ze kunnen ook geen bezoek ontvangen en mogen niet naar huis. Op termijn is dit nefast, maar het moet nu even zo tot de uitbraak onder controle is. Frank De Smet: 'Voor onze bewoners is het niet zo evident om opvoedend personeel helemaal ingepakt te zien in beschermmateriaal. Die komen zo de leefgroep binnen om zorg te bieden.'

Normaal zouden de bewoners en het personeel hier in februari hun vaccins krijgen. Wanneer dat effectief zal gebeuren is nog onduidelijk.