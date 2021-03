Strenge controles tijdens GP Monseré

De Grote Prijs Jean-Pierre Monseré in en om Roeselare zal vooral bijblijven door de strenge controles. Alle straten die naar de aankomst leiden werden afgezet en met zeilen afgedekt. Dat zorgde voor wrevel bij heel wat bewoners in de buurt. Zowel de organisatie als de politie wilden geen risico'...

De hele omgeving aan de aankomst was de hele dag hermetisch afgesloten. Overal werden er hekkens en zeilen geplaatst om het zicht te ontnemen. De stewards controleerden iedereen. Heel wat bewoners zijn misnoegd omdat ze de hele dag sterk beperkt waren in hun bewegingsvrijheid. Ze voelden zich letterlijk in quarantaine, thuis opgesloten.

Na de analyse van de beelden van de vele toeschouwers op het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne, was niemand er echt gerust op. De politie was op alles voorbereid met anonieme wagens, videobeelden en patrouilles om te verhinderen dat teveel mensen te dicht bijeen kwamen. Met succes, want de mensen gaven gehoor aan de oproep om binnen te blijven.