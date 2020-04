Strenge controles in het paasweekend

Want met het mooie weer vreest hij dat veel mensen de regels aan hun laars gaan lappen. Pasen vieren kan alleen met je gezin, thuis, en niet op bezoek bij familie en vrienden.

"Blijf in uw kot is meer dan ooit van toepassing. De cijfers die we krijgen zijn bemoedigend, maar we zijn er nog lang niet. En ook belangrijk. Er zal gehandhaafd worden, er zal gecontroleerd worden, en er zal beboet worden. We hebben er alle belang bij om die richtlijnen samen op te volgen, zodanig dat we zo snel als mogelijk uit de crisis zijn", aldus gouverneur Carl Decaluwé.