Ook vandaag blijven in Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge de staketsels, strekdammen en de pier afgesloten voor wandelaars afgesloten. Dat is een streep door de rekening van wandelaars die eens de stormkracht willen ervaren.

De pier in Blankenberge staat bekend voor de hoogste windpieken aan de kust. Want op de kop sta je toch wel enkele honderden meters in zee. Het is één van de bijzondere locaties met een bijzondere beleving van de zee bij storm. Maar voor de veiligheid is beslist om bij stormtij de pier, de strekdammen en de staketsels aan onze kust af te sluiten.