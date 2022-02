Strekdammen afgesloten & provinciedomeinen dicht: zo bereiden we ons voor op storm

In Oostende en Blankenberge worden strekdammen en staketsels afgesloten. In de hele provincie worden ook de provinciale domeinen gesloten. Er worden rukwinden van 120 tot 150 kilometer per uur verwacht. Morgen trekt storm Eunice over ons land.

Maatregelen aan de kust: "Vermijd strand & zeedijk"

Ook in West-Vlaanderen, en vooral aan zee worden de nodige maatregelen getroffen. Zo worden vanaf 17 februari tot en met 19 februari 8.00 uur de strekdammen in Oostende afgesloten. Sportpark De schorre is niet toegankelijk op vrijdag 18 februari. In Blankenberge worden de wandelweg naar de Pier en de beide staketsels afgesloten vanaf vrijdagmiddag. Het Albertpark wordt afgesloten en in de K.Boudewijnlaan geldt een parkeerverbod omdat daar oude bomen staan.

Algemeen wordt aangeraden om niet te gaan wandelen in parken en om auto's niet onder bomen te parkeren. Ook wordt aangeraden om de zeedijk en het strand te vermijden. Gouverneur Decaluwé vraagt ook voorzichtigheid voor torenkranen.

Storm #eunice is op komst. Het KMI voorspelt van vrijdag 18 tot zaterdagnacht 19 februari zware #storm en kondigt code oranje af.#Provinciedomeinen zijn afgesloten op vrijdag en zaterdag.

Hulpverleningszones paraat

Intussen zijn de hulpverleningszones paraat. Zo heeft Brandweer Westhoek vanmiddag nog eens de kettingzagen gecheckt met het oog op de storm van morgen. De brandweerlui hadden overleg met de burgemeesters van de kustgemeenten om te kijken waar de kritieke punten zijn.

De brandweer raadt iedereen aan om alles wat los zit vast te maken of binnen te pakken. Hou ook je huisdieren binnen, is het advies.