Streetart: ontdek Roeselare met app op je smartphone

Vanaf nu kan je in Roeselare de streetart ontdekken via 's werelds grootste streetartapp: Street Art Cities. Het platform heeft een internationale community van hunters, festivals, artiesten die in meer dan 1.100 steden actief zijn en dagelijks nieuwe werken uploaden.

"Roeselare speelt al sinds 2014 een pioniersrol in streetart in West-Vlaanderen", klinkt het bij de stad. "De Street Art wandeling in de stad is een van de meest gevraagde flyers in het toeristisch onthaal. Het partnerschap met Street Art Cities is dus een logische stap verder."

Wereldwijde community

Door een officieel partnerschap aan te gaan zijn alle streetart-werken in Roeselare, met bijhorende foto’s en info over de artiest en het werk, gratis te raadplegen. In de app vind je een interactieve stadskaart van Roeselare die je navigeert naar de verschillende muurtekeningen. Je kan ervoor kiezen om te fietsen of te wandelen.

Lokale hunter

Een lokale ‘hunter’ staat in nauw contact met de ontwikkelaars van Street Art Cities. Een 'hunter' is een lokale inwoner met een hart voor streetart die in opdracht van de appontwikkelaar de vinger aan de pols houdt. Zo blijven de routes en het overzicht van de werken up to date.

In Roeselare is Nik Brouckaert de lokale hunter. “Het is geweldig om te zien dat ons harde werk en onze toewijding om streetart in Roeselare te promoten erkend en beloond wordt,” zegt Nik.

Ook Oostende, Leuven, Gent, Hasselt, Antwerpen, Namen, Dendermonde, Bergen en Vilvoorde maken deel uit van de app.