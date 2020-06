Streetart fleurt Nieuwpoortse elektriciteitskastjes op

Een van de initiatieven binnen het Nieuwpoortse kunstevenement is 'Tour Elektriek'. Met dit project wil de stad haar inwoners en bezoekers op een laagdrempelige manier laten kennismaken met kunst. In het straatbeeld verschijnen de komende weken mooie streetart creaties. Aan deze 'Tour Elektriek' werken zeven streetart artiesten van het kunstenaarscollectief Treepack mee, een Belgische organisatie die gespecialiseerd is in muurschilderingen en streetart. Zo zullen maar liefst tien elektriciteitskastjes een opsmukbeurt krijgen en zullen ze worden beschilderd in maritiem thema.

Muurschildering op marktplein

De beschilderde kastjes vormen samen een kleurrijk parcours doorheen de stad. Startpunt van de 'Tour Elektriek' is het Marktplein. Daar kunnen bezoekers zich laten verrassen door een unieke muurschildering van de Antwerpse straatartiest Lobster Robin.