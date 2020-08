Streetart 'The Bridges' op Brugse gevels

In Brugge loopt het streetartfestival The Bridges.

Zeven artiesten zijn begonnen met hun metersgrote muurschilderijen in het centrum en in de deelgemeenten. Initiatiefnemer van The Bridges, is de Brugse kunstenaar Wietse. Met dit project wil hij ondermeer tonen dat Brugge meer te bieden heeft dan enkel erfgoed. (Lees verder onder de foto)

‘The Bridges’ is niet toevallig een verwijzing naar Brugge en de vele bekende bruggen. “Alle werken komen héél dicht bij één van de Brugse bruggen", zegt Wietse. Blijkbaar houden mensen van streetart, want als initiatiefnemer kreeg hij meer dan 50 aanbiedingen van mensen die best wel een kunstwerk op hun muur willen.

De kunstroute voor het grote publiek zal voornamelijk op de Brugse Vesten gericht zijn en draait rond centrale thema’s natuur en cultuur. De bedoeling is dat de kunstwerken later permanent blijven bestaan.