Stranduitbaters mogen opbouwen onder strikte voorwaarden

De stranduitbaters in Knokke-Heist mogen dan toch verderdoen met het opbouwen van hun concessie. Daar was wat twijfel rond, maar nu geeft de gemeente dus groen licht. Zij het onder strikte voorwaarden.

Voldoende afstand houden is ook hier de boodschap. Maar hoe dan ook vrezen de stranduitbaters door de coronacrisis een economisch rampjaar. Voor de kust is de paasvakantie economisch heel belangrijk, maar die dreigt door de coronacrisis in het water te vallen.

De vooruitzichten voor dit jaar zien er dan ook niet goed uit. "Ik denk dat het een dramatisch jaar wordt, en we gaan de schade deze zomer zoveel mogelijk zien te beperken. Maar schade zal er sowieso zijn, daar gaan we niet van onderuit kunnen", weet Frederik Torresan van vzw Stranduitbaters Knokke-Heist,