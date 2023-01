In Brugge is het proces gestart tegen vijf mannen voor de rellen op het strand van Blankenberge, drie jaar geleden. Het gaat allemaal om jonge Brusselaars tussen 19 en 21 jaar.

Ze staan terecht voor slagen en verwondingen aan onder meer agenten van de Blankenbergse politie.

De beelden zorgden voor grote ophef in de zomer van 2020. De coronamaatregelen waren net even versoepeld, maar toch kwam het tot een grote vechtpartij op het overvolle strand van Blankenberge. De vijf ontkennen hun betrokkenheid. Drie van hen zijn de dag zelf nog opgepakt. Dat de rellen uitgebreid gefilmd zijn, speelt niet in hun voordeel. Op 25 september volgen de de pleidooien van hun advocaten.

