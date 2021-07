Strandredders zorgen voor veilige vakantiedagen in Blankenberge

De zomervakantie is voor elke strandganger een zalige periode, en al zeker bij warme temperaturen. Achter de schermen zorgen strandredders voor hun veiligheid: heel de dag rukken ze uit voor noodoproepen, en in de drukke zones wordt een drone ingezet.

In Blankenberge hielpen 38 redders vandaag de veiligheid te bewaren in de 7 bewaakte zones. Vanop de toren houden ze bijvoorbeeld in het oog of iedereen in het water wel binnen de bewaakte zone blijft. In drukke zones wordt zelfs een drone ingezet om snel genoeg te kunnen ingrijpen.

Toch moeten de strandredders de hele dag uitrukken voor noodoproepen, zoals verloren gelopen kinderen. "Dat is normaal als er hier tot 15.000 mensen op het strand lopen, dat er af en toe iets gebeurt", aldus hoofdredder Tom Cocle.

