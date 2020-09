Strandredders positief, Oostende voert onderzoek naar bijeenkomst

Ze waren vorige week maandag op een bijeenkomst in de surfclub Outside waar heel wat andere Oostendse redders aanwezig waren. In afwachting van een opgelegde test en de testresultaten moeten alle aanwezigen en hun gezin in quarantaine.

Geen toelating voor bijeenkomst

Er volgt ook een onderzoek naar de bijeenkomst, waarbij heel wat coronamaatregelen niet zouden zijn nageleefd. De stad was niet op de hoogte van de bijeenkomst en er werd ook geen vergunning of toelating voor het evenement aangevraagd. Het stadsbestuur werd net voor het weekend van die besmetting en van de samenscholing aan de surfclub op de hoogte gebracht. Meteen daarna werden alle contacten met een hoog risico in kaart gebracht.

De twintig personen waarmee de besmette redder op de bijeenkomst gepraat heeft of fysiek contact mee had, moesten meteen in quarantaine en werden zo snel mogelijk getest. Uit die twintig testen kwam intussen al één nieuwe besmetting aan het licht. Pas morgen zijn alle resultaten gekend. De stad zal extra capaciteit inzetten in het testcentrum zodat alle extra testen binnen de 24 uur kunnen gebeuren. Alle redders die betrokken waren bij de bijeenkomst zijn voorlopig ook op non-actief gezet en worden dus niet meer ingezet op het strand.

Politie-onderzoek gestart

Naast de redders waren wellicht ook een aantal andere jongeren op de bijeenkomst. Stad Oostende en de lokale politie gaan op dit moment na of er een registratielijst bestaat met alle aanwezigen. In afwachting daarvan roept de stad uitdrukkelijk op dat al wie maandagavond in de surfclub aanwezig was, zich zo snel mogelijk aanmeldt voor een coronatest via de huisarts. In afwachting van de testresultaten moeten ook zij (en hun gezin) in zelfquarantaine gaan.

"De strandredders hebben zich deze zomer hard ingezet om in ongewone omstandigheden de stranden veilig te houden. Het is dan ook bijzonder spijtig en onverantwoordelijk dat een grote groep van hen de regels naast zich neer heeft gelegd. Zo brengen ze hun eigen gezondheid, maar ook die van hun omgeving in gevaar. Bovendien is het overtreden van de coronamaatregelen strafbaar", luidt het in een persbericht. Oostende start een intern onderzoek om uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor de organisatie van de bijeenkomst. Daarnaast onderzoekt de lokale politie ook welke concrete overtredingen exact hebben plaatsgevonden.