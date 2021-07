Strandredders massaal weer op post, minister Demir woont oefening bij

Samen bewaken ze 34 km strand. Daarvoor worden om en bij de 1.400 redders ingeschakeld.

Voor het tweede jaar op rij wordt de werking van de kustreddingsdienst mede gefinancierd vanuit Vlaanderen, met 250.000 euro. Tot voor 2020 was dat niet het geval. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir zakte daarom vanmiddag af naar Blankenberge voor een demonstratieoefening en een gesprek met burgemeester en IKWV-voorzitster Daphné Dumery, de redders en jobstudenten. (Lees verder onder de foto)

GARANDEREN VAN OPENBARE ORDE

Terwijl de kustredders zorgen voor de veiligheid in het water en op het strand, mag echter niet van hen verwacht worden dat ze in de plaats treden van politie. Daarom betreurt Demir dat de politiezones aan de kust deze zomer maar de helft van de federale versterking krijgen die ze vorig jaar kregen. Dat zorgt voor ongerustheid bij de kustburgemeesters die vorig jaar al enkele incidenten meemaakten. "Drukte kan nooit een excuus zijn voor geweld. De politiediensten moeten dus desgevallend daadkrachtig kunnen optreden. De oplossing is simpel: oppakken en straffen. Punt. Voldoende federale steun daarbij is de evidentie zelve,” zegt de minister.