Strandredders kloppen hun laatste uurtjes

Vanaf morgen is het in principe dan verboden om nog in zee te zwemmen. Ook voor de redders was de zomer toch wel bijzonder. De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) is tevreden over het afgelopen seizoen, ondanks de moeilijke start. Zo konden er geen examens voor redders doorgaan door COVID-19 waardoor er in juli een tekort was. "Maar al bij al is alles goed verlopen. De redders hebben respect voor alle strandgangers die de coronamaatregelen hebben gevolgd, en zijn hen dankbaar", klinkt het.

Verloren gelopen kinderen

"In de maanden juli liepen 387 kinderen verloren, in augustus waren dat er 692", vertelt IKWV-secretaris An Beun. Voor de cijfers van de interventies is het nog te vroeg. Ondanks grote kopzorgen aan de start van het seizoen stelt Beun dat ze mogen terugblikken op een goed seizoen. "We werden geconfronteerd met extra veiligheidsmaatregelen en het was even zoeken om alles georganiseerd te krijgen." Zo konden aspirant-redders door de coronamaatregelen geen examen afleggen want zwembaden waren lange tijd gesloten. "In juli was het daardoor niet evident om voldoende redders te vinden. Gelukkig waren er geen festivals en werd er minder gereisd, waardoor er nog voldoende redders beschikbaar waren. In augustus konden we dan wel een beroep doen op de nieuwe lichting. Het was roeien met de riemen die we hadden."

In de aanloop naar de zomervakantie ontstond er ook commotie omdat redders wettelijk gezien niet mochten reanimeren door corona. In de plaats daarvan moesten ze een speciale beademingsballon gebruiken, maar die mocht volgens de wet dan weer alleen door dokters en verpleegster worden gebruikt. "Maar onze redders hebben dat toestel uiteindelijk niet moeten gebruiken. De meest gebruikte materialen waren mondmaskers en handschoenen."

