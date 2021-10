Strandredders hadden minder werk

De strandredders aan zee hebben de voorbije zomer minder interventies gehad dan de voorgaande seizoenen. Belangrijkste oorzaak is de mindere zomer.

De redders kwamen bijna 400 keer tussen voor baders in nood, incidenten met rubberbootjes en watersporters in nood. In 2020 waren er bijna 600 tussenkomsten, de helft meer dus.

Alles samen liepen ook 860 kinderen verloren op het strand. Dieptepunt was het ongeval in Oostende, waarbij een jongen van 17 is verdronken. De redders willen blijvend aandacht voor het belang van zwemmen.

Bert Gunst, voorzitter IKWV: “Het valt op dat de cijfers voor alle categorieën van zwemmers en watersporters gedaald zijn. De weersomstandigheden zullen hier zeker voor iets tussen zitten.”