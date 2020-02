Strandkliffen worden vanaf donderdag geëffend

Ondertussen raadt het wandelaars aan om niet te dicht in de buurt te komen, want die kliffen kunnen gevaarlijk zijn. Dat er kliffen zouden ontstaan op de opgehoogde stranden, was te verwachten. Zeker na het springtij en de hoge golven. "Toch hebben de opgehoogde stranden tijdens de storm de golfkracht goed opgevangen en vermeden dat er schade of wateroverlast ontstond ter hoogte van de zeedijk", luidt het.

Zandsuppleties

Na de stormperiode zal de volledige kustlijn vanuit een vliegtuig opgemeten worden om een beeld te krijgen van de gevolgen van de storm op vlak van kustveiligheid. "Waar mogelijk zal gerekend worden op het natuurlijk herstel van het strand door het terugbrengen van het zand vanuit diepere zones via de getijdenwerking. Waar noodzakelijk zal een herstelsuppletie uitgevoerd worden".

Dergelijke onderhoudssuppleties waren trouwens al voorzien in Wenduine en De Panne