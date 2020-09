Door de coronamaatregelen konden de strandcabines in Oostende dit jaar pas later gebruikt worden. Normaal start de opbouw van strandcabines in de paasvakantie. Maar door COVID-19 kon dat pas in juni. De strandcabines mogen nu dus ook een maand langer blijven staan. Tot 30 oktober in plaats van tot 30 september. De stad hoopt zo om voor wat extra strandplezier te zorgen. Zeker nu er de komende dagen warm weer wordt voorspeld.