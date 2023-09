Strandbars worden afgebroken ondanks nazomer: "Jammer"

Terwijl de zomer nog een eindspurt inzet, is in Oostende gestart met de afbraak van de strandbars. Verplicht, want de tijdelijke beachbars mogen maar er maar 120 dagen staan. Jammer, vinden ze.

Want de zomer van 2023 was geen topper, en de mooie septemberdagen zijn meer dan welkom.

"Teleurstelling"

In Oostende is de afbraak van de strandbars begonnen. Ook al is het 25 graden warm en voorspellen ze nog tot en met volgend weekend warm nazomerweer. Een verfrissend drankje met de voetjes in het zand, zit er niet helaas niet meer in.

"Ik vind dat een teleurstelling. Ik dacht dat ze toch tot de derde week van september mochten open blijven. Tot alle universiteiten terug beginnen", zegt een strandganger.

(lees verder onder de foto)

120 dagen

Alle beachbars – en dat zijn er een tiental – moeten verplicht afbreken want ze mogen maar vier maanden op het strand blijven staan, opbouw en afbraak inbegrepen.

Frank Thiers van Blue Buddha: "We zijn iets vroeger begonnen met goede weekends in mei. Natuurlijk hebben we een slechte maand juli gehad. En we hadden gehoopt om in september nog die goeie week mee te pakken. Maar wet is wet 120 dagen is 120 dagen dus moeten we afbreken."

De zomer van 2023 was dus geen topper voor de beachbars. Vorig jaar waren gingen de strandbars in Oostende later open en bleven ze ook staan tot half september.

Olivier Bals van Bondi Beach: "We hadden dat natuurlijk gehoopt maar verwacht neen.... De zomer was niet te denderend. -Die tien dagen extra zouden welkom zijn. Maar nu te laat we zijn aan het afbreken."

Elders wel nog strandbars

In andere kustgemeenten zijn de strandbars langer open, in Knokke-Heist bijvoorbeeld nog de hele maand september. "Het is echt pech voor de uitbaters dat weer. Maar de restaurants en de cafés kunnen er goed bij varen".

En ook goed nieuws voor wie op warme dagen nog wil afkoelen in de zee: de strandredders blijven wel nog elke dag op post aan drie drukke reddersposten, en dat nog tot en met zondag 17 september.