Vorige zomer was er af en toe overlast door de luide muziek van de bars op strand. Daarop verbood burgemeester Lippens dj’s. Nu gaat hij nog een stap verder: nu wordt alle muziek verboden, zelfs een simpele radio. Volgens de burgemeester hield een aantal uitbaters zich niet aan de afspraken, en dit is het gevolg. Het verbod is permanent en er zijn geen uitzonderingen, zegt hij. De uitbaters van de strandbars zijn niet te spreken over deze maatregel.

