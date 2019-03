In Blankenberge worden de bars op het strand opgebouwd. Tegen zaterdag willen de uitbaters klaar zijn want het wordt aangenaam lenteweer.

Het is alle hens aan dek bij de uitbaters van de 13 strandbars in Blankenberge. Zaterdag wordt aangenaam lenteweer voorspeld. Het is dan ook de bedoeling om de strandbars te openen zodat wie wil kan genieten van zijn of haar eerste cocktail dit jaar op het strand.