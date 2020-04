Strand Zeebrugge moet alternatief bieden voor andere overvolle stranden

Westtoer berekende dat er per dag plaats is voor 45.000 mensen. Nu komen er op een zomerse dag amper 9.000 toeristen naar Zeebrugge. Ze kunnen Zeebrugge nochtans vlot bereiken met trein en tram.

Zeebrugge vormt eigenlijk een leuk alternatief voor toeristen uit omliggende en vaak overvolle kustgemeenten. De grootste problemen zijn het gebrek aan accommodatie, het diepe strand en bovendien valt er weinig te beleven. Het stadsbestuur wil daar wat aan doen, en zegt dat er nu al van alles op stapel staat in Zeebrugge, ook een getijdenbad. Maar het bestuur is in snelheid gepakt door corona. Het zal in elk geval elk initiatief aanmoedigen.