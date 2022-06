Het strand ruimen als een teambuilding. Bedrijven of medewerkers hebben er misschien nog niet bij stilgestaan, maar het werkt wel. Zoals vanmorgen in Blankenberge. Het strand proper maken en zwerfvuil ruimen blijft ook echt nodig.

Want na een drukke dag blijven onze stranden vuil achter, dat blijkt ook na het voorbije drukke weekend aan zee. Zaterdag was een zomers topdag, en dan laten toeristen echt ongelofelijk veel zwerfvuil gewoon achter. Buiten het seizoen is het meer afval dat aanspoelt.

Je vuilnis niet achter laten op het strand, maar ze meenemen of in de vuilnisbak leggen. Het gebeurt nog altijd te weinig.