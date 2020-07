Strand & dijk in De Haan coronaveilig

Ook De Haan heeft maatregelen genomen om het strand en de dijk coronaveilig te organiseren. De aftrap voor een veilige zomer was vanmorgen.

“Veilig Welkom in De Haan-Wenduine”. Dat is de slogan van De Haan om alles in goeie banen te leiden.

De strandcabines staan niet tegen elkaar maar op een veilige afstand. Het strand zelf is onderverdeeld in verschillende zones. De bewaakte zone aan de Vosseslag is uitgebreid.

Op de dijk zijn er wandelstroken waar je telkens rechts moet aanhouden. Fietsen en gocarts mogen niet op de dijk. Er komen extra fietsstallingen in de buurt van de dijk, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.