Straks weer bootjes en koetsen in Brugge?

Gefaseerd weliswaar en met aandacht voor de nodige veiligheidsmaatregelen. Maar daarvoor zijn natuurlijk eerst toeristen nodig, en dat hangt dan weer af van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

De bootjes op de reien liggen er al wekenlang werkloos bij. Vanaf 8 juni zou daar verandering in kunnen komen. De boten zullen uiteraard niet vol zitten, er is de veilige afstand, en niet alle vijf de reders zullen tegelijk kunnen openen. Ze zullen moeten werken met een beurtrol.

Koetsiers

Ook de koetsiers kijken uit naar het moment dat ze weer kunnen uitrijden, want de situatie is niet houdbaar. Dat zegt Mark Wentein van de vzw de Brugse koetsiers "Een ramp. Je hebt investeringen gedaan, de paarden moeten blijven eten. De bootjes liggen stil, maar die hebben geen grote vaste kosten. Maar ieder paard kost ons toch 200 à 250 euro per maand om te onderhouden. Los van de smid, los van de veearts. En ook voor de paarden is twee maanden in de wei staan helemaal geen goeie zaak."