Straks nieuwe directeur in muziekconservatorium Oostende

Na een loopbaan van meer dan 40 jaar bij het CAZ, gaat Dirk Ooms op 31 augustus met pensioen. Zijn opvolger is An De Leenheer, die vanaf 1 september aangesteld wordt als de nieuwe directeur van het Conservatorium aan Zee. Dirk Ooms werkte sinds 1978 in het CAZ als leerkracht, begeleider en pedagogisch coördinator. Na het onverwachte overlijden van CAZ-directeur Guido Six in 2015, nam Dirk Ooms in een moeilijke periode de taak van waarnemend directeur op zich. In juli 2016 werd hij aangesteld als directeur. Onder zijn leiding werden de afdelingen Woord en Muziek in Oostende in het CAZ perfect op elkaar afgestemd.



An De Leenheer

In september draagt Dirk Ooms zijn taak als directeur na vijf jaar over aan An De Leenheer uit Gent. Zij werkte jaren als leerkracht Woordkunst bij de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Oudenaarde en was er ook een tijd aangesteld als waarnemend directeur. An De Leenheer kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan in de Stad aan Zee en zal zich vol enthousiasme inzetten voor haar nieuwe job.

Het is de bedoeling om in juni een persmoment te organiseren waarbij de nieuwe directeur aanwezig zal zijn en waarbij Dirk Ooms ook zal terugblikken op zijn periode bij het Conservatorium aan Zee.

Open deuren

“Als stadsbestuur zijn we Dirk zeer dankbaar dat hij de deuren van het CAZ nog breder opende voor leerlingen en publiek. Hij had zeer veel aandacht voor de kwaliteitsverhoging, maar ook voor de uitwerking van het didactische beleid. Terzelfdertijd participeerde het Conservatorium intensief aan de vele cultuurprojecten in de Stad. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe directeur deze ingeslagen weg verder zal bewandelen", zegt Bart Plasschaert, schepen voor het Deeltijds Kunstonderwijs.