Straks komt er drinkbaar Noordzeewater uit de kraan

"Het is de bedoeling dat zeewater één van onze bronnen voor drinkwater wordt," zegt De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen.

Insteek is de beperkte beschikbaarheid van water in Vlaanderen, in combinatie met de meeste recente droge zomers. Daarom wil de Watergroep de bronnen waaruit ze water kan putten, gaan diversifiëren. Vandaag wordt er al in Oostende door waterintercommunale Farys brak kanaalwater omgezet in drinkwater.

Pilootproject in Nieuwpoort

De Watergroep gaat, samen met drinkwaterbedrijven Aquaduin en Farys nog een stap verder. In Nieuwpoort, aan het sluizencomplex de Ganzepoot, komt er na de zomer een pilootproject waarbij zowel brak als zout water zal kunnen worden ontzilt tot drinkwater. "Het is een pilootproject, maar we zijn overtuigd van de mogelijkheden. De zee is een zekere bron van water, maar wel erg duur", aldus directeur-generaal Hans Goossens. Een andere vorm van diversifiëring waar De Watergroep aan werkt, is de ondergrondse opslag van drinkwater. Maar de groep is ook bezig met collectieve opvang van regenwater op bijvoorbeeld bedrijfsterreinen, circulaire wijken of de verwerking van afvalwater.