Straks horecazaak in kasteel Wolvenhof?

Het kasteel staat al jaren leeg en is verloederd. Een horecazaak is zeker welkom, want die is er nu nog niet op het provinciedomein. Maar ook kantoren zijn mogelijk.

Het kasteel heeft z’n troeven, zoals de ligging. Maar er zijn kosten aan: die kunnen binnen van 1 tot 3 miljoen euro gaan en die zouden voor de privépartner zijn. De kosten voor de renovatie van de buitenkant neemt de provincie op zich.

Het gebouw huren of kopen, over alles kan onderhandeld worden. Kandidaten kunnen zich tot eind volgende maand melden. Als alles goed gaat zou tegen eind oktober alles rond moeten zijn, zodat de werken kunnen beginnen.