Straks fietssnelweg Brugge-Oostende

Dat blijkt uit het antwoord van minister Ben Weyts op de parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese.

“Volgens de huidige planning zal de volgende fase van de planningsfase, de conceptnota, klaar zijn tegen het voorjaar van februari 2020 er komen twee infomarkten over dit project”, aldus De Vreese.

Heel wat gemeenten betrokken

Tijdens de zomermaanden was er een oriënterende fase met alle vertegenwoordigers van de provincie, de Vlaamse overheid, betrokken instanties en de betrokken steden en gemeenten (Brugge, Blankenberge, De Haan, Bredene en Oostende) om de violen op elkaar af te stemmen. Daarnaast werd er ook intern teruggekoppeld met de gemeenten en betrokken instanties. Op basis daarvan wordt er momenteel een voorzet uitgewerkt voor de inrichting van de verschillende delen van de fietssnelweg.

In het najaar komt er nog overleg en diverse plaatsbezoeken per gemeente. De realisatie van dit netwerk gebeurt in samenwerking met de provinciebesturen en de gemeenten via eigen investeringen en subsidie-instrumenten zoals het Fietsfonds.

“Fietsveiligheid is voor onze partij een absolute prioriteit. Eenmaal de fietssnelweg er is, kunnen alle pendelaars in alle veiligheid fietsen tussen Brugge en Oostende”, besluit De Vreese.