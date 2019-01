Strafbare feiten in driekwart van gecontroleerde handelszaken

27 handels- en horecazaken zijn gecontroleerd tijdens de SHOPacties. In driekwart van de zaken kwamen strafbare feiten aan het licht. Eén zaak werd gesloten.

27 handels- en horecazaken kregen onverwacht bezoek van gemengde teams die bestonden uit politie-inspecteurs en medewerkers van de RVA, Sociale Inspectie, Douane, Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid en dienst controle op namaakproducten. In driekwart van de zaken zijn er strafbare feiten aan het licht gekomen en is er proces-verbaal opgesteld. Eén zaak werd zelfs gesloten omdat de voedselveiligheid te wensen overliet.

SHOPacties

De SHOPacties werden recent in het leven geroepen om op te treden tegen winkels en horecazaken die het niet zo nauw nemen met de regels. "Feiten zoals zwartwerk, in gevaar brengen van de gezondheid door gebrekkige voedselhygiëne, te werk stellen van mensen zonder papieren, belastingontduiking en schijnzelfstandigheid zorgen niet alleen voor een onveiligheidsgevoel maar ook voor oneerlijke concurrentie tegenover ondernemers die wél de regels volgen," aldus politiezone Oostende. Ook in de toekomst zijn er nog SHOPacties gepland.