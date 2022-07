Straf: Laurent Simons (12) haalt nu ook masterdiploma fysica

Wonderkind Laurent Simons uit Oostende is amper twaalf en heeft al een masterdiploma fysica op zak. De jongen bereidt zich nu voor op een doctoraat, alsof het nog niet gek genoeg is.

Laurent Simons is twaalf en zopas afgestuurd als master in de kwantumfysica aan de Universiteit van Antwerpen. Vorig jaar is hij erin geslaagd om in amper één jaar tijd zijn bachelordiploma te behalen. En dat met hoogste onderscheiding.

Volgende stap: doctoraat

Omdat hij al enkele mastervakken opnam, is hij nu in een jaar tijd ook een masterdiploma rijker. Laurent volgde onder andere stage in München en schreef een thesis waar de gewone mens geen verstand van heeft. Het lijkt haast onmogelijk dat een jongen van twaalf dit kan. Maar de Oostendenaar is nog niet aan zijn slotstuk, hij wil er graag nog een doctoraat aan koppelen.

Het doel van Laurent? De mensheid onsterfelijk maken met artificiële organen. Zijn IQ wordt geschat op 145. Het gemiddelde IQ is 100.