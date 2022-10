Straf: hier maken ze 3,5 miljoen kilo frieten per week

Aardappelverwerker Aviko opent vandaag zijn nieuwe site in Poperinge. Ze zullen daar maar liefst 3,5 miljoen kilo diepvriesfrieten per week produceren. Ruimschoots voldoende om elke Belg wekelijks een pakje friet voor te schotelen.

De officiële opening gebeurt in aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon en Christof Dejaegher, burgemeester van Poperinge.

Europa’s marktleider in aardappelproducten, opent naar eigen zeggen de modernste frietfabriek van Europa in Vlaanderen, het hart van Europa’s frietindustrie. Op de site in Poperinge kunnen tot wel honderd soorten frieten verwerkt worden. Ze verschillen in aardappelsoort, afmetingen, kleur en gaartijd.

De site tussen de West-Vlaamse aardappelvelden zorgt voor 125 extra jobs, zegt Hans Meeuwis, CEO van moederbedrijf Royal Cosun.