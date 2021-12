Straf! Bruno zwemt 1,5km in ijskoude Noordzee

Gewapend met enkel een badmuts, een zwembril, handschoenen en een zwembroek dook Bruno Bakeroot uit Oostende vandaag de ijskoude Noordzee in. Bij een watertemperatuur van ongeveer 8 graden zwom de Oostendenaar anderhalve kilometer voor het goede doel.

Na een ernstig rugletsel dat hem maanden aan het bed kluisterde, ontdekte Bruno de helende kracht van zwemmen in koud zeewater. Vandaag koppelt hij een goed doel aan z’n ijskoude zwemtocht en zamelt hij geld in voor Think Pink. Tot nu toe haalde de Oostendenaar 350 euro op, maar wie de actie van Bruno nog wil steunen, kan dat nog tot 18 december online doen.