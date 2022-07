Straatstenen komen los nadat waterleiding ontploft in Westvleteren

Vrijdagnacht is in het dorp Westvleteren een waterleiding gesprongen waardoor het wegdek aan het dorpsplein op sommige plekken los kwam te liggen. In het restaurant ‘Den Engel’ liep er water binnen.

Het verkeer kan niet meer door aan het hoofdplein in Westvleteren en moet omrijden. Vrijdagnacht begaf een hoofdleiding het onder de druk en duwde het water de kasseien naar boven. De weg ligt er nu open en volgende week zal het Agentschap Wegen en Verkeer de baan opnieuw proberen vrijmaken. Volgens de burgemeester van Vleteren, Stephan Mourisse, zal de straat sowieso in het najaar herlegd moeten worden en zullen bewoners dan voor een lange tijd een omleiding moeten volgen.

Restaurant onder water

In restaurant en café ‘Den Engel’ in het dorp liep het water vrijdagnacht door de muren en uit de vloer binnen. De vloer stond onder water en langs de deur verliet een stroom de woning. Het water kon worden afgesloten, maar waarschijnlijk heeft het pand met ook een kelder behoorlijke schade opgelopen. De eigenaars waren in verlof, maar van plan over enkele dagen opnieuw de deuren te openen.

De dagen voor het grote lek ontsnapte er hier en daar al water uit de leidingen, maar die gaten konden telkens gedicht worden. Hoe de hoofdleiding uiteindelijk barstte, begrijpt ook de burgemeester niet. Het zou te maken kunnen hebben met het warme weer waardoor de ondergrond uitdroogt en krimpt. Burgemeester Mourisse hoopt dat er geen kraters zijn ontstaan of andere ernstige schade onder de grond is.

Door het lek waren er zaterdag in het dorp problemen met de watertoevoer, maar die hinder was grotendeels opgelost tegen de avond. Ook buiten de dorpskern, in de Eikhoekstraat, kwam er water uit de riolen naar boven.