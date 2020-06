Zoek in Roeselare niet naar stewards die mensen ervan bewust maken dat ze afstand moeten bewaren. In plaats daarvan wijzen acteurs de terrasjesgangers op geheel eigen wijze op de maatregelen rond social distancing. Een ludieke boodschap dringt volgens de acteurs beter door bij het grote publiek. Ze maken deel uit van een theatergezelschap, dat normaal op “moorddiners” te zien is. Maar die liggen nu stil. En dus hebben de acteurs zich dan maar omgevormd tot een coronagezelschap.