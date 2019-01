Onder meer in Bredene heeft het stormtij opnieuw diepe kliffen geslagen in het zand aan de waterlijn. Het gevolg van een stevige noordwestenwind in combinatie met een hoogwaterstand. Elk jaar trekt de Vlaamse regering miljoenen euro’s uit om de stranden in de lente weer op te hogen tegen het zomerseizoen. Maar de roep om structurele maatregelen klinkt steeds luider.