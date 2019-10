Stormschade na onweer aan westkust

Nog meer #beelden vanuit #Koksijde dat deze #avond een kort en krachtig #onweer over zich heen kreeg. In de andere regio's van West-Vlaanderen worden momenteel geen problemen gesignaleerd. Foto Alex Salomez #nwbnlx pic.twitter.com/8LV9roTEEZ

Na een korte maar hevige onweersbui zijn onze ploegen op pad om de vele binnengekomen meldingen van stormschade af te werken. Even geduld, we zijn zo dadelijk bij u! #storm14102019 #stormschade #wezijnervooru #dankvooruwgeduld pic.twitter.com/QC4n1kkzUs

Het onweer heeft ook in Veurne voor schade gezorgd. Houd rekening met hinder op de weg. Brandweer Westhoek is aan het opruimen.



Er liggen takken, onder andere in de Bedrijvenlaan, Brugsesteenweg, Duinkerkestraat en Roesdammestraat. In de Noordstraat is een boom omgewaaid. pic.twitter.com/NuwcHuOGhc

