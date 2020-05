Stormloop naar de kust blijft uit

De definitieve beslissing van de Nationale Veiligheidsraad viel woensdag. Aan de kust halen de handelaars opgelucht adem en ook de kustburgemeesters ontvangen de tweedeverblijvers met open armen.

Voorzorgsmaatregelen

In Nieuwpoort, dat 10.600 tweede verblijven telt, zijn wegmarkeringen en stewards voorzien om de toestroom op te vangen. Verder roept burgemeester Geert Vanden Broucke​ iedereen op om zijn gezond verstand te gebruiken.

Geen sanctie voor dagjestoeristen

Ook in Middelkerke, goed voor 23.000 tweede verblijven, zijn de tweedeverblijvers terug. Zonnekloppen op het strand is er overal verboden. Ook de horeca blijft dicht.

Hoewel dagjestoeristen in tegenstelling tot tweedeverblijvers eigenlijk nog beter wegblijven van de kust, hoeven ze volgens burgemeester Jean-Marie Dedecker geen sanctie te vrezen: "Wij zullen daar absoluut niet op controleren. De boodschap is van de regering dat je naar de kust mag komen om je familie te bezoeken of als tweedeverblijver. Nu is het niet meer tegen te houden en dat willen we ook niet. Wij snakken naar de toeristen dus iedereen is welkom. De mensen zijn bang en verstandig genoeg. Het moet gedaan zijn met de paniekzaaierij.”