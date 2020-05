Stormen veranderden Jabbeekse akkers in strand

Door de droogte van afgelopen weken zitten veel landbouwers met de handen in het haar. In de streek rond Jabbeke kampen de boeren dan nog eens met een extra probleem: stuifzand op de akkers, wat de net geplante gewassen beschadigt.

Neen, we zijn hier niet aan de kust. Wel in Jabbeke, waar sommige akkers erbij liggen als stranden. Dat is het gevolg van een kleine storm twee weken geleden, waarbij forse noordenwind wind heel wat schade aangericht heeft.

"Door de extreme droogte en de combinatie met een sterke wind hebben we, zoals we dat in de boerenstiel zeggen, een stuiver gehad. Geen gewone stuiver, een echte zandstorm. Die heeft ervoor gezorgd dat de uien die boven staan, continu bestraald werden met zanddeeltjes. Op een perceel van 8 hectare is er 3 hectare weg, en die zullen niet meer terugkeren", zegt landbouwer Stefaan Van Haecke.

Mestdecreet blokkeert oplossing

Er bestaan oplossingen om die windschade te vermijden. Zo mogen landbouwers in Nederland een dun laagje mest aanbrengen op hun akkers, maar hier kan dat niet vanwege het mestdecreet. De voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, Hendrik Vandamme, vraag om het decreet te herbekijken: "Ik denk dat de bevoegde minister, Zuhal Demir (N-VA), die specifieke wetgeving in Nederland toch eens onder de loep moet nemen. Wij stellen in ieder geval de vraag om die techniek te mogen toepassen. Niet in algemene termen, maar zeker op percelen waar stuifschade mogelijk is, om rampen zoals deze te vermijden."

Politiek moet haar steentje bijdragen

De voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat zat al enkele keren samen met minister Demir en minister van Landbouw Hilde Crevits. De afgelopen jaren investeerden veel boeren zelf in waterbekkens, maar ook de overheid moet volgens hem haar steentje bijdragen: "Niemand kan het doén regenen, tenzij er plots iets uit de hemel komt vallen. Maar uiteindelijk is het wel nodig dat er meer water gebufferd wordt. Daar zijn wij ons van bewust. Gezien de wijzigende situatie – en de voorbije vier jaar hebben dat bewezen – vragen wij aan de Vlaamse overheid om bijkomend in te zetten op berging en buffering van water in die gebieden waar het écht nodig is voor landbouw."