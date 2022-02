Mensen die last hebben van schade, zullen het helemaal anders zien, maar voor sommigen heeft een winterstorm aan zee ook echt iets aantrekkelijks.

Onze ploeg ging postvatten aan de Oosteroever en zeedijk in Oostende. Waar toch meerdere waaghalzen zich op het strand of op de dijk waagden om de natuurelementen en rukwinden van boven de honderd kilometer per uur te trotseren. Rechtop blijven staan, lukte niet altijd.