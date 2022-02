Storm: Snelweg dicht door truck, jogger (18) kritiek door vallende tak

In Menen is een jogger (18) zwaargewond geraakt. Hij is onder een zware tak van een boom geraakt. In Sint-Eloois-Winkel is de E403 versperd door een gekantelde vrachtwagen. Uit de hele provincie komen meldingen binnen van schade.

Sinds 14 uur lopen de eerste schadegevallen binnen van de storm Eunice die over de provincie raast. Je kan alles hier live volgen.

In Sint-Eloois-Winkel is de E403 versperd door een gekantelde truck. Drie rijstroken zijn versperd in de richting van Kortrijk.

In Menen is een jonge jogger (18) zwaargewond geraakt. Hij kreeg een zware tak van een boom op zich in de Lagestraat. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

In Izegem zijn de glazen ramen van een autogarage vernield door een felle windstoot. De auto's in de showroom zijn nog net op tijd naar buiten gebracht toen het eerste raam het begaf.

