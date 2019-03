De herstelling van daken gebeurt best zo snel mogelijk want regen kan nog meer schade aanrichten. En het zou best kunnen dat wat zondag los kwam te zitten er de komende uren alsnog afwaait want nog de hele week wordt stormachtig weer verwacht.

De dappere dakwerker Mike Margodt uit Roeselare is aan het werk in Ardooie. Hij kreeg zo'n 35 oproepen na het stormweer van zondag.