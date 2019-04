Storm boven Alveringem erkend als ramp

De gemeente werd toen geplaagd door overvloedige regenval, storm en lokale rukwinden. Na de storm heeft de gemeente Alveringem een aanvraag tot erkenning als algemene ramp ingediend bij het Vlaams Rampenfonds. Hierin zijn 17 schadegevallen genoteerd voor een geraamd schadebedrag van 128.840 euro. Het eindbedrag zal pas duidelijk worden na indiening van de individuele schadedossiers.

Verzekering

De beslissing van vandaag wordt gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Daarna krijgen de getroffen particulieren en bedrijven drie maand de tijd om hun dossier bij het Vlaams Rampenfonds in te dienen. Dat kan digitaal via het e-loket van de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering wijst er wel op dat de verzekeraar het eerste aanspreekpunt is. “De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis “eenvoudige risico’s.” besluit minister-president Geert Bourgeois.