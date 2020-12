Storm Bella levert record aan windenergie

Storm Bella zorgt voor een record aan geproduceerde windenergie in ons land. Zaterdagavond werd door de windmolens 3,80 GW aan stroom geproduceerd, zegt Mattias Detremmerie, stroomhandelaar voor leverancier Elindus.

Detremmerie verwacht geen verdere records, want de wind zou vanaf zondag 14 uur gaan afnemen. Ook voor de rest van het jaar verwacht de handelaar geen verdere records inzake geproduceerde windenergie, klinkt het. Ter vergelijking: de opgeleverde energie komt overeen met drie kwart van de totale geproduceerde kernenergie, die 5 GW bedraagt.

De jongste jaren kwamen er heel wat windmolens bij in ons land, wat verklaart waarom er steeds meer windenergie wordt geproduceerd. Maar de beoogde doelstelling voor groene energie werd voor 2020 niet gehaald. Ons land moest dit jaar van Europa 13 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen (zon, wind,...) halen, maar strandde op 11,68 procent. Vooral in Vlaanderen is het moeilijk om alle geplande projecten te realiseren.