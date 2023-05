Stop de Torens strijdt voor behoud van authenticiteit en charme in Knokke-Heist

Het burgerinitiatief Stop de Torens komt vandaag in opstand tegen het Plaza-project, dat de deur opent voor meer torenbouw in Knokke-Heist. Stop de Torens is niet tegen stadsontwikkeling, maar zet zich in voor het behoud van het unieke karakter en de charme van de beroemde badplaats.

"Met Stop de Torens willen we onze stem laten horen over het Plaza-project en de vele andere torenbouw die momenteel worden toegestaan in Knokke-Heist," verklaart Vincent Van Dessel, woordvoerder van Stop de Torens.

Plaza-project en andere toekomstige torens

Na de ontwikkeling van eerdere torens in Knokke-Heist, zijn opnieuw heel concrete plannen voor twee extra torens in voorbereiding. Het betreft het project Plaza van POC Real Estate, waarbij twee gebouwen van meer dan 10 verdiepingen gepland zijn op de locatie van het voormalige Hotel Plaza Residence aan De Wielingen, net achter de zeedijk en midden in een woonblok. Deze torens zullen aanzienlijk hoger zijn dan de omliggende appartementsgebouwen aan de dijk.

Het burgerinitiatief wil niet dat het project wordt uitgevoerd, omdat dit het landschap en het uitzicht van en naar het strand verstoren. Ook halen ze aan dat de geplande torens het strand, de dijk en de omliggende gebouwen aan het Wielingenplein volledig in de schaduw zetten. Daarnaast is het initiatief ook bang dat dit project de deur zou openen naar vele andere bouwplannen die het uitzicht van Knokke-Heist verstoren.

"Knokkenaars maken zich zorgen over de VISTA- en Hoogbouwnota die in 2012 en 2014 werden goedgekeurd in de gemeenteraad van Knokke-Heist. Deze motiveren onder andere de mogelijke locaties en hoogtes van nieuwe bouwprojecten. We hebben al genoeg voorbeelden gezien van dergelijke projecten die de eigenheid van Knokke-Heist aantasten, zoals de Heldentoren op het Heldenplein, de One Carlton op het Albertplein, The Tower aan het station van Knokke en het Community House op het Maes en Boereboomplein”, voegt Vincent Van Dessel toe.